Secret Story 11 : en plein prime, Laura remet Benjamin en place

Ecrit pour TF1

La Voix avait permis aux deux nouveaux étudiants de se venger des anciens. Ils avaient en effet le choix de donner une carte banqueroute à un candidat de leur choix. S'ils le font, ils perdent un indice sur leur secret. Shirley choisit Jordan (quelques minutes avant, il lui avait pris 5000 euros). Benjamin souhaite faire tomber la plus grosse cagnotte : celle de Laura. Ils sont dans la forêt des mystères, les autres habitants regardent avec intérêt ce qu'il se passe et les tractations des deux nouveaux. L'ex-chéri de Barbara veut donner la banqueroute à Laura, estimant que c'est plus judicieux pour le jeu. Finalement, c'est Jordan qui perd sa cagnotte. Le sang de Laura, évidemment, n'a fait qu'un tour et elle n'a pas attendu longtemps pour vider son sac et dire tout ce qu'elle pense de Benjamin. "Ton jeu est naze", balance-t-elle. Le ton monte, Benjamin s'explique. Pour lui, la belle brune n'utilise pas sa cagnotte, elle ne joue pas assez, passe trop de temps dans la chambre du haut. Laura est plus qu'irritée, "à part mettre en place des stratégies ratées, tu fais quoi?", demande-t-elle avant d'ajouter "tu n'as pas d'éthique". Entre les deux, la guerre est aussi déclarée.