Secret Story 11 : Pluie d'indices dans le Campus des Secrets !

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Jeudi dernier, le prime était sous le signe des sacrifices. Les Habitants devaient faire un choix. Et le cœur a ses raisons que la raison ignore. La raison leur disait de protéger leur secret. Le cœur leur dictait de sauver par exemple Charlène de la nomination d'office, de permettre à Julie d'avoir un message de Charles où alors refuser de servir Barbara pendant quelques jours. Tanya, Barbara et Benoît par exemple devaient assumer leur acte. Un jour après le prime des sacrifices, les indices sont alors livrés dans la Maison. Une livraison qui se fait aux gouttes à gouttes tout au long de journée. Et une livraison qui ne passe pas inaperçue puisqu'elle est annoncée par un signal sonore.

Et à chaque fois qu'un indice arrive dans la boîte aux lettre du Campus des Secrets, c'est l'hystérie totale. Jordan, par exemple, se lance dans une course effrénée pour découvrir l'enveloppe en premier. Tous les autres habitants se lancent à sa poursuite. Une scène digne de Benny Hills. Et rebelote, la deuxième fois. Il découvre donc en premier l'indice de Barbara, des menottes. Et partage d'abord la missive avec Bryan qui lâche un commentaire (un peu désobligeant) : "pourquoi ça ne m'étonne pas". Il serait étonné de savoir que son destin est lié à celui de la jeune femme ! Mais, il ne le sait pas encore.