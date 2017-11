Secret Story 11 : Porté, booty shake… Les Habitants ont tout donné pour remporter la battle de danse !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La Voix a défié les candidats sur leurs talents de danse. Elle a organisé une battle de danse au sein de la Maison des Secrets qui opposait les Eagles aux Tigers. Et pour l’occasion, les deux clans étaient plus compétiteurs que jamais !

Dans Secret Story, la compétition bat son plein. Entre les stratégies concernant les nominations, les missions attribuées par la Voix ou encore les alliances pour avancer le plus loin possible dans le jeu, Habitants ne s’ennuient pas. Mais c’était sans compter sur le fait que les étudiants se soient naturellement répartis en deux clans.

Alain (le leader du groupe), sa petite-maie Laura, mais aussi Barbara et la petite nouvelle Shirley, constituent la chambre du haut et se sont baptisés les Tigers. De leur côté, les Eagles se composent de la chambre du bas, autrement dit Noré (le chef de clan), sa femme Kamila et le couple Benoît et Charlène.

Dimanche soir, la Voix a organisé une grande battle de danse entre les deux clans. De quoi prouver une bonne fois pour toute qui est le meilleur mais surtout préserver sa cagnotte ! Noré a entraîné son équipe comme de véritables danseurs professionnels, lors d’une petite séance de coaching depuis la salle de bain. Mais sur le dance floor, il ne sait pas vraiment comment contrer Alain, qui s’avoue être un rival de taille. Qu’à cela ne tienne, il fait tout pour déstabiliser son adversaire quitte à imiter le chien ou à porter (avec plus ou moins de grâce) sa chérie ! Charlène et Kamila misent sur leur déhanché face à Barbara et Laura tandis que Benoît singe gentiment ses adversaires. Les étudiants du Campus ne sont peut-être pas prêts de passer le casting de Danse avec les stars, mais ils nous auront bien fait rire !

Entre Laura et Alain, c'est chaud sur la piste de danse !