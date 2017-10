Secret Story 11 : Pourquoi Jordan n'a pas confirmé son buzz ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Il y a eu tricherie". Telle est la phrase employée par Jordan pour dénoncer le comportement de Barbara à son égard. Souvenez-vous, lors du dernier prime, la Voix avait confié une mission exceptionnelle à Barbara. La jeune femme avait une semaine à compter de jeudi pour faire croire à un Habitant de son choix que son ex se trouvait dans la Maison des Secrets. L'ex en question n'est autre que Shirley, la nouvelle Habitante de la Maison des Secrets. Alors, pour mener à bien cette mission de choix, celle qui se fait appeler "Baboune" ne s'est pas démontée.

C'est auprès de son ami Jordan, avec qui elle a eu plusieurs différends par le passé que la jeune femme a décidé de mener à bien la supercherie. Depuis plusieurs jours, elle ne cesse de se confier à son ami ch'ti à propos de Shirley. "Je la calcule à peine depuis qu'elle est là, elle et moi, on est sorties ensemble par le passé", lui a-t-elle confié à l'abri des regards indiscrets. Alors, à force de persuasion, le jeune homme a fini par céder et est parti buzzer le secret de sa copine. Mais, lors de la confrontation, ce dernier s'est comme dégonflé. Pris de remords, il a décidé de se rétracter et d'expliquer à Barbara pourquoi il a fait machine arrière...

"Il y a eu tricherie, Barbara. J'en ai parlé au confessionnal, en tant que bon joueur, je ne peux pas tricher", confie-t-il à sa copine, qui doit faire semblant d'être dépitée. Face aux propos de son ami, la jeune femme ne sait que dire, mais surtout que faire. La jeune femme doit désormais se rendre à l'évidence : elle a échoué dans sa mission. "Tu comprends que ça ne me fait pas plaisir, et que je suis un peu déçu de toi d'avoir fait ça. Tu sais que ce n'est pas bien, ce que tu as fait ?", la sermone-t-elle. Mais alors, quelle sera la sanction de Barbara ? La réponse dans quelques minutes...