Secret Story 11 : Julie et Charles, le premier bisou

Voilà une dizaine de jours que Charles et Julie se cherchent à coups de regards complices, de mots parfois très explicites… Les deux habitants ont franchi un nouveau cap avec un bisou.

Depuis dix jours, Julie et Charles jouent à "Je t’aime moi non plus". Les deux candidat se cherchent et semblent vouloir passer à la vitesse supérieure. Ce lundi, Julie et Charles se sont rapprochés dans la chambre du haut : "Je te préviens, tu mets les pieds dans une galère avec moi… Je suis très dur !" commence l'ancien Infiltré, face à une Julie comme hypnotisée par ses propos. "Je suis toujours sur la défensive, je marche à reculons", poursuit-il sans une once de fausseté. Compréhensive, son alliée d'une semaine répond : "Je ne te demande pas d'être différent, j'aime que tu sois comme ça !"

Si dans cette séquence, Julie et Charles étaient particulièrement proches, les deux habitants sont allés encore plus loin ce mardi. A l'issue du Sexy Menage, alors que tout le monde s'enthousiasmait de découvrir de nouveaux peignoirs, Julie et Charles ont échangé un furtif smack sous l'œil des caméras qui n'en ont pas perdu une miette... Une séquence à découvrir sans plus attendre !

