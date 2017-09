Secret Story 11 : Le premier bisou de la saison

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Moins d'une semaine après son inauguration, le Campus des secrets est déjà le théâtre de nombreux rebondissements. Malgré les premières tensions entre les habitants, l’amour est au rendez-vous. Et ce ne sont pas Charlène et Benoît qui diront le contraire. Les deux amoureux, qui doivent dissimuler leur histoire d’amour pour protéger leur secret, profitent d'un moment de répit dans la salle de bain. Le duo se retrouve pour un moment de complicité à l’abri des regards indiscrets.





Après s'être assurés que tous les autres habitants sont bien endormis, les deux tourtereaux échangent quelques mots de réconfort et des bisous. "Tu me manques", confie même Benoît à sa moitié. Ainsi, ils sont les premiers candidats de la saison à s’embrasser devant nos caméras… Mais surement pas les derniers !





Une chose est sûre, ce tendre moment semble remonter le moral des troupes qui n’est pas vraiment au beau fixe depuis quelques jours. En effet, la situation semble difficile à gérer pour Charlène à en croire les premières images. Mais la jeune femme peut compter sur le soutien de son chéri qui, malgré sa mission, tente de la réconforter.





Et vous que pensez-vous des tendres retrouvailles du couple ?







Découvrez en images les retrouvailles de Charlène et Benoît :