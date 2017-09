Secret Story 11 : premières attirances... et premiers râteaux !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Dans la Maison des Secrets, certains Habitants se rapprochent de plus en plus... et d'autres s'éloignent inévitablement. Ce soir, nous avons pu assister au tout premier râteau. Ambiance !

Pour l'instant, dans Secret Story, nous avons pu voir évoluer des faux couples, des vrais couples et aussi assister à des rapprochements entre les Habitants, mais jamais à des râteaux ! Et pourtant, c'est bien ce qu'il vient de se passer entre Julie et Charles. Depuis le début de l'aventure, ces deux-là sont toujours ensemble et peuvent compter l'un sur l'autre. Chaque matin et chaque soir, ils se font des câlins dont la jolie brune ne pourrait se passer, comme elle l'expliquait à ses amies il y a quelques jours. Récemment, ils sont passés au stade supérieur quand, ensemble dans un lit, Charles a complimenté les lèvres bien dessinées de Julie. Mais si la jolie brune semble avoir très envie d'aller plus loin avec son chouchou, celui-ci n'est pas du même avis...





"Je suis quelqu'un de pudique"

Alors que tout le monde se trouve dans le salon, Julie tente un rapprochement en avouant à Charles : " J'ai envie de t'embrasser ". Ni une ni deux, le beau blond botte en touche : " On ne peut pas, pas ici en tout cas". Face caméra, il avouera ensuite : "Je suis quelqu'un de pudique... Je préfère y aller pas à pas". Mais ce n'est pas tout... lorsque la belle Parisienne lui demande (encore) si ils se reverront à l'extérieur celui-ci lui explique que ses questions le mettent mal à l'aise. Une chose est sûre, pour arriver à ses fins, Julie devra faire preuve de patience...





Revivez le moment hot entre Julie et Charles :