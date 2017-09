Secret Story 11 : Les premières filles nominées sont…

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

On ne change pas les bonnes – ou mauvaises – habitudes, le mardi, c'est le jour des nominations ! En effet, après les filles la semaine dernière, ce sont les garçons qui défilent un à un dans le Confessionnal afin de nominer deux Habitantes ; les premières de Secret Story 11. La tension est palpable, le stress commence à se lire sur le visage de certaines ; la gent féminine n'est définitivement pas au meilleur de sa forme aujourd'hui.

Comme vous le savez, le principe reste le même : face à La Voix, chaque garçon de la Maison de Secrets explique les raisons pour lesquelles il souhaite voir unetelle et unetelle dans le Sas jeudi prochain. Et comme bien souvent, chacun y va de son petit commentaire. Résultat des courses, Julie et Tanya sont nominées pour diverses causes. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre candidate préférée. Pour cela, rien de plus simple : envoyez 1 pour JULIE ou 2 pour TANYA par SMS au 72 500 (0,99 € + PRIX SMS) ou en cliquant ICI (0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur).

Qui de Julie ou de Tanya quittera l'aventure après trois semaines de compétition acharnée ? Tanya abandonnera-t-elle sa panthère noire Alain ? Julie retrouvera-t-elle son Charles qui lui a tant manqué ces derniers jours ? Pour le savoir, rendez-vous jeudi 21 septembre à partir de 21h sur NT1 pour la troisième Hebdo de Secret Story 11.







