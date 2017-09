Secret Story 11 : les premières missions de Tanya, Julie et Barbara

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Pas le temps de souffler pour les candidats de Secret Story 11. Vendredi soir, ils ont vécu une soirée riche en émotions fortes. Après le stress du direct, la joie des présentations au public par Christophe Beaugrand et l'adrénaline qui monte en arrivant dans le sas, certains habitants du Campus des Secrets ont eu droit à une jolie surprise concoctée par La Voix, histoire de les plonger sans attendre dans le quotidien survolté de Secret Story 11. Avant même de découvrir la nouvelle maison dans laquelle ils passeront, pour les plus chanceux, plusieurs semaines, des heureux élus ont eu droit à une mission donnée par La Voix.

C'est le cas notamment de Julie et Charles qui découvrent, avant même d'ouvrir la porte du sas, une pièce secrète baptisée La Tour de Contrôle. Une pièce accessible depuis plusieurs portes cachées dans le Campus des Secrets. La Voix demande d'ailleurs au jeune homme de rejoindre la Tour de Contrôle lorsqu'elle lui donnera le signal via l'écran du salon. A Julie de couvrir l'escapade de son compagnon de route. Une mission que le duo rate. Mais ils peuvent se rattraper avec une deuxième mission spéciale. Avec Jordan, ils doivent faire croire aux autres candidats qu'il y a bien des habitants dans la Maison d'à côté. Alors que leurs camarades vont tenter de percer le "mystère des voisins", ce qui leur permettra d'ouvrir la porte de cette deuxième maison et d'éviter ainsi la nomination, le trio doit tout faire pour qu'ils échouent. S'ils n'y arrivent pas, Jordan, Julie et Charles seront nominés mais pas les autres habitants du Campus des Secrets.

Des missions qui bouleversent le jeu

Tanya, la première femme à avoir fait son entrée dans la Maison, a elle aussi eu droit à une sacrée mission. Sur demande de la Voix, elle choisit un prétendant parmi trois candidats qui se présentent avec des vidéos ne montrant pas leur visage. Elle élimine ainsi les deux jeunes hommes qui n'ont pas ses faveurs. La mission de Tanya : faire croire aux autres habitants qu'elle est en couple avec un jeune candidat de l'aventure. Mais pour pimenter le tout, La Voix ne lui révèle pas qui se cache derrière le candidat B qu'elle choisit. A elle de le retrouver pour mener à bien cette mission en duo !

Barbara pour sa part doit choisir un ou une habitante avec qui elle sera totalement liée. Avec ce nouveau secret, "J'ai lié mon secret à un autre habitant", elle va avoir le même destin que son binôme. S'il est nominé, elle le sera aussi. Et s'il quitte le Campus des Secrets, elle devra elle aussi faire ses bagages. Lydia doit, de son côté, faire une vraie chasse au trésor dans la Maison. Elle doit trouver une mini caméra qui lui permettra de tout filmer pour les internautes. Elle est "l'espionne des internautes". Les couples Nore/Kamila et Charlène/Benoit doivent se présenter comme célibataires. Kalima et Benoît vont faire croire qu'ils ont eu un coup de foudre réciproque l'un pour l'autre tandis que Nore et Charlène vont jouer les Cupidons pour le faux couple.

Retrouvez ci-dessous la réaction de Barbara en découvrant sa mission ainsi que l'annonce faite aux deux couples qui switchent !