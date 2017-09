Secret Story 11 : Les premières tensions arrivent…

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Les tensions sont de plus en plus vives dans la Maison des Secrets. Le prime d’hier soir semble avoir secoué les candidats au point de réveiller de mauvaises ondes.

Fini la bonne camaraderie qui régnait au sein du Campus des Secrets. Le départ de Lydia à délier les langues et rien ne va plus entre nos Habitants qui commencent à s’agacer les uns et les autres.

Les critiques fusent du côté de Charles ! Le jeune homme débriefe sur cette première semaine passée dans la Maison des Secrets avec Benoît et il passe en revue les candidats qui ne seraient pas assez joueurs, comme Bryan et Charlène : "Ici, il y en a qui ne sont pas joueurs. Pour l’instant j’en vois deux qui ne sont pas impliqués dans le jeu. Bryan et Charlène ne sont pas des gens dont je me méfie."

Barbara, qui avait déjà confié à Benoît il y a quelques jours ne pas avoir d’affinités avec la pulpeuse Laura, en remet une couche, cette fois-ci auprès de Charlène. En effet, la jolie blonde ne supporterait plus sa rivale brune au point de prédire un clash entre elles les prochains jours : "Je ne veux pas dormir dans la chambre de Laura. Ça passe pas, ça passe pas. J’ai un trop fort caractère, ça va péter un jour."





Le couple formé par Julie et Charles bat de l’aile. Alors que les deux candidats s’étaient beaucoup rapproché depuis le début de l’aventure, désormais il semble que les prises de tête s’accumulent. Et s’en est trop pour la parisienne qui est excédée par les changements de comportement de son complice : "Là c’est bon j’ai plus envie, il me saoule. J’en ai marre, il m’affiche, il me fait passer pour une gamine !". Charles avait ensuite avoué à Barbara que Julie commençait à l’oppresser : "Elle m’étouffe un peu parce qu’elle est tout le temps en train de demander de l’affection et des câlins."



Ca chauffe au sein du Campus des Secrets !