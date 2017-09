Secret Story 11 : Premières tensions entre Julie et Charles

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Julie et Charles. Les deux habitants se sont rapidement rapprochés depuis leur entrée dans la Maison des Secrets. Trop vite peut-être ? Charles commence à douter. Un revirement que Julie ne comprend pas.

Julie et Charles semblaient jusqu'ici sur la même longueur d'ondes. Les deux candidats sont entrés en même temps dans la Maison des Secrets et ils partagent depuis une même mission exceptionnelle. Ils sont en effet « Les Voisins » et ont accès à une tour de contrôle dans la maison voisine qui leur permet de surveiller les autres habitants. Une mission qu'ils doivent absolument tenir secrète s'ils ne veulent pas être nominés. Cela rapproche forcément ! Depuis le début de Secret Story 11, ils ont ainsi passé beaucoup de temps ensemble pour peaufiner leurs stratégies. Mais ils ont rapidement mélangé business et plaisir. Câlins, caresses, papouilles : Julie et Charles s'apprécient et se le montrent.



Mais ce rapprochement n'a-t-il pas été trop rapide ? Charles semble en tout cas vouloir un peu ralentir. Le candidat profite d'un moment en tête-à-tête avec la jolie brune pour vider son sac. Il explique à Julie qu'il n'apprécie pas ses soudains changements d'humeur. Un moment elle va se montrer très câline avec lui puis elle va lui lancer une pique. Des petites attaques qui commencent vraiment à lui courir sur le haricot. Charles semble aussi se demander pourquoi Julie se montre aussi câline avec Makao. Des reproches qui prennent Julie de court. Elle tente tant bien que mal de se défendre mais Charles ne veut rien entendre. La communication ne passe plus entre les deux habitants.



Et si Charles était tout simplement jaloux ? Et s'il préférait mettre un stop à son début d'histoire avec Julie de peur de se brûler les ailes ?