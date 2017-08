Secret Story 11 : les premiers indices dévoilés, saurez-vous les décrypter ?

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Tic, tac, tic, tac, le compte à rebours est lancé. Secret Story 11 commence très bientôt sur TF1 et le moins que l’on puisse dire c’est que l’impatience grandit chez les téléspectateurs. Et cette année, plus que jamais, Secret Story vous promet de nombreuses nouveautés à découvrir tout au long de l’émission. Pour vous faire patienter avant la première émission prévue le vendredi 1er septembre dès 23h30 sur TF1, La Voix vous invite à repartir sur la piste aux énigmes. Ouvrez bien les yeux, les premiers indices sont dans cette vidéo, juste devant vous, soyez bien attentifs et regardez bien votre écran. Premier indice : la lettre C … Quels seront les secrets des candidats ? Quels mystères seront cachés dans la Maison des Secrets ? C’est parti, c’est à vous de jouer !

Dans cette vidéo, des dizaines d’indices ont été cachés par la Voix. Saurez-vous les retrouver et les décrypter ? Comprendrez-vous le message caché dans cette vidéo ? Mais n’oubliez pas, il vous faudra vous méfier des apparences. Pour en savoir plus sur cette nouvelle saison de Secret Story 11, on vous donne rendez-vous le 1er septembre dès 23h30 sur TF1 pour une émission spéciale animée par Christophe Beaugrand. C’est tout pour le moment.

Ouvrez grand les ex et essayez de décrypter les indices dans cette vidéo