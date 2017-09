Secret Story 11 : Et les premiers nominés garçons sont...

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Que le jeu commence ! Jeudi soir, lors de l'Hebdo, les candidats ont été ramenés à la réalité. Avec la première élimination de Secret Story 11, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas en colonie de vacances mais bien dans un jeu ! Et si Lydia a été la première Habitante à quitter la Maison des Secrets, elle ne sera pas la dernière. Pour aller le plus loin possible dans l'aventure et peut-être atteindre la grande finale, les candidats vont devoir surmonter de nombreuses épreuves. Et surtout survivre aux nominations ! Justement, cette semaine, ce sont les hommes de la maison qui ont été mis sur la sellette avec les premières nominations garçons. Alors qui seront les deux premiers nominés de Secret Story 11 ? La décision est revenue aux filles.



Les filles se sont retrouvées face à un choix crucial : qui envoyer dans le Sas jeudi prochain ? Certaines ont eu bien du mal à désigner deux noms, se demandant si elles devaient privilégier la stratégie ou les affinités. D'autres en revanche ont tout de suite su qui elles voulaient mettre en danger, à l'image de Julie, bien décidée à se débarrasser de Bryan. Et puis il y a celles qui ont choisi de se concerter afin d'être sûres que leurs chouchous soient protégés. Le retour des nominations a ainsi marqué le retour des stratégies. Finalement, ce mardi après-midi, les filles ont défilé dans le Confessionnal pour désigner les deux garçons qu'elles souhaitaient envoyer dans le Sas. Et coup de tonnerre : ce sont Charles et Alain, pourtant très appréciés, qui ont récolté le plus de votes !



Alain et Charles sont donc les deux nominés de la semaine. Désormais, leur sort est entre vos mains.



