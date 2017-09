Secret Story 11 : Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Tanya ne sait pas ! #Lol

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Il vous avait manqué, il est enfin de retour… pour notre plus grand plaisir. Le Secret WTF épisode 2 est disponible. Fou rire garanti !

Installez-vous confortablement, le Secret WTF épisode 2 de Secret Story 11 est en ligne. Et comme toujours, vous n'arriverez pas à rester stoïque face à lui. On vous met au défi !

Jordan rote à gorge déployée

Il ne faut pas abuser des boissons gazeuses, n'est-ce pas Jordan ? Le Ch'ti, attablé aux côtés de Noré et Kamila, souhaite éructer mais à peur d'effrayer ses camarades. Rassuré par Noré, il se laisse aller et offre un rot mémorable, qui choque la belle Kamila.

Un booty shake dangereux… signé Makao

Les Habitants de la Maison des Secrets ont le rythme dans la peau. Makao ne nous contredira certainement pas. Il semblerait qu'il soit fan du titre « Unforgettable » de French Montana et Swae Lee, car dès que les premières notes du morceau retentissent, le colosse au grand cœur se déhanche comme jamais. Il s'illustre d'ailleurs avec un magnifique booty shake qui éjecte Charlène de l'autre côté de la piste. C'est hi-la-rant !



Tanya est passée à côté



« Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? » Tanya semble être passée à côté du buzz de l'été. Lorsque Jordan lui pose la fameuse question, celle dont l'intellect n'est plus à démontrer a bien du mal à répondre. Et quand elle prend enfin connaissance du jeu de mots, elle ne peut s'empêcher de s'esclaffer… Comme toute la maisonnée.

C'est HOT dans la salle de bain s

Conseil : après une bonne douche, il est important de s'hydrater tout le corps. Charles et Makao en ont parfaitement conscience. Mais bien compliquée est la tâche quand il s'agit du dos. Le meilleur moyen est de s'aider de quelqu'un. Dans la salle de bains, Charles se dévoue pour Makao, il le masse vigoureusement… Et c'est chaud !

>> À (re)voir : le Secret WTF épisode 1. Il ne vous laissera pas indifférent, c'est certain ! Il est juste ci-dessous, regardez !