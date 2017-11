Secret Story 11 – Réconciliations et chasse au secret… Le résumé de la journée du 5 novembre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

La chasse est ouverte

Le buzz de Barbara sur le secret de Charlène et Benoît a-t-il inspiré les Habitants ? Ils se sont en tout cas lancés de nouveau à fond dans la chasse aux secrets. Ils enquêtent, bombardent leurs camarades de questions et élaborent de nombreuses théories… pas toujours farfelues ! Les secrets de plusieurs candidats sont ainsi en grand danger. Si elle risque de perdre sa cagnotte, Charlène continue tout de même à enquêter et elle se rapproche même dangereusement de ce que cache Alain. Quant à Noré, il a carrément l'intitulé exact du secret de Shirley ! Mais ira-t-il la buzzer ? Tous les candidats ne sont pas pour autant au taquet. Laura et Benoît, qui se remuent eux aussi les méninges, sont de leur côté totalement à l'ouest.



Barbara et Jordan se retrouvent



Le roman d'amitié entre Barbara et Jordan aura-t-il une fin heureuse ? Cela semblait mal parti et pourtant il semblerait bien ! Après s'être appréciés, les deux candidats se sont longtemps déchirés. Jordan a en effet très mal vécu que Barbara se mette en couple avec Benjamin. Pendant deux semaines, il n'a donc pas hésité à clasher son ancienne amie à la moindre occasion. Mais depuis que Benjamin a quitté la Maison, le Nordiste s'est adouci et tout va mieux entre eux. Mieux, ces derniers jours, les deux jeunes gens sont même inséparables. Une amitié retrouvée qui attise la curiosité de Noré. Le Marseillais ne peut s'empêcher de taquiner Barbara et Jordan.



Laura ne pardonne pas



La belle entente entre les membres de la chambre du haut a fait long feu. Depuis leur séparation, Laura et Alain multiplient les clashs. Pourtant, toujours très attachés l'un à l'autre, les deux anciens amoureux reviennent toujours l'un vers l'autre. Pas sûr en revanche que les choses s'arrangent entre Barbara et Laura. Laura n'a toujours pas digéré que Barbara refuse de partager avec elle un indice. Pour la brune volcanique, l'attitude de son amie est impardonnable. Le glas a-t-il sonné pour le trio infernal Laura-Barbara-Alain ?