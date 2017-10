Secret Story 11 : Règlement de comptes entre Alain et Barbara

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Amis et complices, Barbara et Alain semblaient même, un temps, attirés l'un par l'autre. Mais cette époque semble révolue pour les deux Habitants de la Maison des Secrets. Et cette animosité entre eux est d'autant plus étonnante que ces dernières semaines, ils semblaient être sur la même longueur d'onde, partageant la même chambre, la même complicité avec Laura et des discussions à trois jusqu'au bout de la nuit.



Mais depuis la soirée des nominés de mercredi, Barbara évite soigneusement de parler à son camarade. Il faut dire que lors de cette soirée au cours de laquelle la Voix a demandé aux Habitants de faire la caricature du nominé qu'ils souhaitaient voir quitter l'aventure Secret Story. Or contre toute attente, Alain a préféré dessiner Barbara. Un choix incompréhensible pour Barbara et Laura, mais également tous les autres Habitants.



Un jour plus tard, la tension est toujours palpable entre les deux Habitants. Ainsi, après le prime, Alain reproche à sa camarade de ne pas lui avoir dit au revoir au moment d'entrer dans le Sas. Or Barbara lui rappelle qu'elle lui a fait un bisou. Mais Alain a sans doute trouvé cet « au revoir » pas assez chaleureux ou sincère. Le ton monte alors entre les deux Habitants. Aussi têtus l'un que l'autre, les deux camarades campent sur leurs positions et crient de plus bel.



Autrefois amis, Barbara et Alain seraient-ils en train de devenir ennemis ? Ou leur amitié pour Laura leur permettra-t-elle de calmer les tensions ? Affaire à suivre...