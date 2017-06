Secret Story 11 : Rémi fait grimper la température sur la Toile

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

C'était le beau gosse de la saison 9 de Secret Story. Rémi Notta, qui était tombé sous le charme d'Emilie Fiorelli dans la Maison des Secrets, a parcouru un beau chemin depuis sa sortie du jeu. Le candidat est aujourd'hui très populaire sur la Toile, puisqu'il comptabilise près de 600 000 abonnés à ce jour. Un chiffre impressionnant qui ne cesse de grimper et on comprend pourquoi. Pour séduire son auditoire, Rémi Notta n'hésite pas à faire tomber le haut et ce très régulièrement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela fonctionne à chaque fois.

Sa dernière photo postée sur son compte Instagram a littéralement enflammé ses abonnés. Sur le cliché, on retrouve Rémi à moitié nu, allongé sur l'avant d'un bateau qui vogue sur l'eau. Entre son regard ténébreux et son physique musclé, le candidat de télé-réalité a su toucher le coeur de ses fans. " Tu es juste canon Rémi"a commenté l'une de ses fans. Vous l'aurez compris, il est difficile de rester insensible au charme du jeune homme qui a récolté pas moins de 3000 "j'aime" en quelques heures.









