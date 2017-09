Secret Story 11 : les répliques délirantes de la candidate Tanya

Par Pauline HOHOADJI | Ecrit pour TF1 |

Une "ovni intemporelle." C'est ainsi que se définit Tanya, la surprenante candidate de Secret Story 11 qui a fait son entrée la première dans le Campus des Secrets. Accompagnée de Bryan, cette femme de poigne, qui "a réussi dans le monde des affaires", régale Christophe Beaugrand et les téléspectateurs en lançant, dès qu'elle s'approche de la Maison : "On dirait le ranch de Dallas".

Tanya est loin d'avoir sa langue dans sa poche. Et elle le prouve depuis le coup d'envoi de Secret Story 11 donné par Christophe Beaugrand vendredi soir, en direct sur TF1. Dès son portrait, les punchlines fusent et donnent un bel aperçu du caractère extraverti et un peu barré de cette candidate haute en couleur qui a su se faire une place dans les affaires, un "monde à l'époque ouvert avant tout aux hommes." Si Tanya confie qu'elle "va être la panthère sur sa branche" qui va "observer les gens", ne comptez pas sur elle pour rester dans son coin et s'isoler. Loin de là. Elle est une femme de poigne prête à "remettre quelqu'un à sa place" si le besoin s'en fait sentir.

Personnage le plus lunaire de cette saison 11 de Secret Story, Tanya intrigue autant qu'elle suscite l'admiration par son parcours. Cerise sur le gâteau, elle délivre à tout va des petites phrases décalées et drôles qui font rire et entretiennent le mystère sur son secret. Des remarques qui ont déjà rejoint la liste des premières phrases cultes du Campus des Secrets. Petite sélection des répliques les plus déjantées de Tanya !

"Je suis persuadée il y a quelques siècles d'avoir été une panthère noire. J'appartenais à un maharadja".

"Je vais être la panthère sur sa branche et observer les gens".

"Mon expression favorite en ce moment c'est F**k et je fais des doigts."

"Je ne drague pas et je ne le ferai jamais, je trouve que c'est pathétique."

"Là, je vais appeler E.T. Téléphone maison. Je sens qu'il va venir m'enlever de cette maison."

"Je suis la fiancée d'E.T. Je communique cérébralement avec lui. (...) E.T. mon bébé chéri, je t'adore."

"J'ai été persane bleue au 19ème siècle."

"Je me suis retrouvée nez à nez avec une panthère dans un hôtel. Elle appartenait au Chevalier d'Orgeix."

"Il a les genoux pointus et je n'aime pas trop ses pieds."

"La pizza sur les bords de la Seine, ce n'est pas trop ma tasse de thé."

"Vroom, vroom, vroom vroom ! Les motos j'adore !"

Découvrez ci-dessous la discussion lunaire de Tanya qui parle de E.T !