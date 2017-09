Secret Story 11 : Les reproches codés de Charlène à Benoît

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

A défaut de se retrouver seule avec Benoît son compagnon, Charlène trouve un stratagème pour l'interroger sur Barbara et lui reprocher son comportement ambigu avec la jolie blonde, et ce même en présence d'Alain.

Depuis l'Hebdo de ce jeudi 14 septembre, Charlène en a gros sur le coeur. Elle ne digère toujours pas le comportement ambigu de Benoît vis-à-vis de Barbara. Les images de ce rapprochement qu'elle a découvertes lors de son passage dans la Tour de Contrôle l'ont beaucoup blessée. Et même si son compagnon lui a affirmé qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il lui promettait désormais de prendre ses distances avec la jolie blonde, la confiance de Charlène semble avoir été ébranlée.



Mais comment peut-elle faire part à Benoît de ses doutes et continuer de l'accabler de reproches alors que leurs moments en tête-à-tête, dans la journée, sont très limités ? Charlène a visiblement trouvé la parade… En prenant le prétexte de parler du ressenti de Kamila en ce qui concerne le rapprochement entre Benoît et Barbara, la jolie blonde évoque ses propres doutes.



Alors que son compagnon et Alain discutent tranquillement de Barbara, la jeune femme en profite donc pour interroger Benoît sans éveiller les soupçons du bel hidalgo. Elle lui indique donc qu'elle comprend complètement la colère de Kamila vis-à-vis de son double-jeu. Elle lui demande alors de se mettre à la place de la jolie Marseillaise : « Il faut que vous les mecs vous mettiez à la place des femmes. Si Kamila avait fait ça avec un autre mec... »



Benoît tente alors d'accabler Barbara en déclarant que la jeune femme continuait de lui faire des « avances » alors qu'elle savait que Kamila et lui se plaisaient. Mais Charlène l'arrête tout net : c'était aussi à lui de mettre le holà avec la jolie blonde. Et alors que Benoît affirme une nouvelle fois n'avoir rien à se reprocher, Charlène lui rétorque que Kamila a sans doute dû voir des images lors du prime pour être à ce point remontée contre Barbara et lui. Espérons que le message soit bien passé et que Benoît a bien compris qu'en parlant de Kamila, c'est avant tout ses propres sentiments que Charlène a voulu évoquer ainsi...

>>> (Re)découvrez cette séquence entre Charlène et Benoît dans la vidéo ci-dessous :