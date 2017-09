Secret Story 11 : que vous réserve le prime de ce soir ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Alain et Makao sont nominés, l'un de quittera l'aventure. Mais en plus de ce combat de bonhomme, le prime du 28 septembre s'annonce mouvementé.

Les esprits des Habitants de la Maison des Secrets sont déjà bien chauffés et le prime de ce soir ne risque pas de les calmer. En effet, pour ce jeudi 28 septembre, le thème est "la grande soirée de la vérité". Ainsi les candidats vont tout savoir de ce que le public pense d'eux. Et le public n'a que faire de la langue de bois.

Ce soir, pour deux filles de la Maison, la hache de guerre va devoir être enterrée. En effet, Kamila et Laura seront obligées de faire équipe ensemble, oublier leur querelle si elles ne veulent pas tout perdre. Par ailleurs, Kamila a du souci à se faire car, à cause des prises de position de Noré à son égard, le secret des couples est sur le point d'être découvert... par Laura. Les couples auront fort à faire pour éloigner l'enquêtrice hors pair de la piste du secret de Noré et Kamila et pour cela, ils devront se mettre en danger et tenter quelques nouvelles pirouettes.

Par ailleurs, La Voix a décidé de se jouer des Habitants ce soir et elle va leur tendre un piège. Un piège qui risque de faire un choc pour Bryan avec le risque de tout chambouler son aventure.

Et comme chaque jeudi, un candidat quittera l'aventure. Cette semaine, Alain et Makao sont en danger. Si le choix est difficile, car il s'agit de deux fortes personnalités de la Maison des Secrets, les votes se tiennent dans un mouchoir de poche et c'est le public qui a la lourde tâche de sauver l'un des deux.

Rendez-vous ce soir sur NT1 à partir de 21 heures pour le grand prime de la vérité.