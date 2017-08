Secret Story 11 : le retour d'une pièce emblématique cette saison !

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Les influenceurs, Youtubeurs et rédactions avaient pour mission de déchiffrer une énigme de La Voix. C'est chose faite, et le message annonce le retour d'une pièce emblématique dans Secret Story 11.

Secret Story ne commence que le 1er septembre prochain sur TF1, à 23h30 mais La Voix a déjà commencé à distribuer des missions depuis quelques jours. En effet, quinze influenceurs et Youtubeurs recevaient un mystérieux colis chez eux et devaient déchiffrer une série d’énigmes. Ils recevaient leurs missions via Twitter avec le compte @IwannachatwithU.

Hier, les quinze influenceurs ainsi qu'une poignée de rédactions spécialisées ont reçu un nouveau colis. Il comportait une statuette de la Joconde. Autour de son cou, un fanion avec une lettre brodée. En tout, c’est 37 fanions qui ont été envoyés et toutes les lettres mises bout à bout formaient une phrase.

Après avoir rassemblé toutes les lettres et croisé tous les indices, les influenceurs ont réussi à trouver le code grâce aux #SecretJoconde et il présage d’une très bonne nouvelle puisqu’il annonce le retour d’une pièce emblématique de Secret Story : la supérette !

Birdyy, ChakeUp, Bilal Hassani, Math Podcast Mayadorable, Sam Zirah et les autres Youtubeurs ont partagé leur découverte sur Twitter, ravis de retrouver la supérette dans la 11e saison de Secret Story.





<br>



<br>

Secret Story 11 fait son retour le 1er septembre sur TF1 à 23h30. La Quotidienne, quant à elle, reprend dès le 4 septembre sur NT1 :