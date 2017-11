Secret Story 11 : Le retour de Barbara agace Kamila !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Piqûre de rappel. Jeudi soir à l'issue de l'Hebdo, Barbara, nominée face à Shirley, a été plébiscitée par le public. Mais La Voix, joueuse, comme souvent, a proposé une nouvelle supercherie aux deux Habitantes. En effet, peu de temps avant qu'elles n'intègrent le SAS afin d'être confrontée au verdict du public, Shirley et Barbara ont pris connaissance de la mission qui les attendait. Fait exceptionnel, la candidate sortante réintégrera la Maison des Secrets pour 24 heures supplémentaires tandis que l'autre, elle, rejoindra la Tour de Contrôle dans le but d'observer les moindres faits et gestes de ses camarades, elle pourra ainsi se rendre compte de l'honnêteté – ou non – de ces derniers.

Shirley a malheureusement été éliminée, faisant donc de Barbara la grande gagnante de la soirée. Par conséquent, suivant le plan machiavélique de La Voix, Shirley, joueuse malgré la défaite, a regagné la Maison tandis que Barbara s'envole vers la Tour de Contrôle. Dès lors, celle qui a pour secret « Ma vie a failli basculer dans une fête foraine » devait faire en sorte que les autres Habitants disent tout ce qu'ils pensent de Barbara ; la croyant hors-jeu, les langues étaient censées se délier plus facilement. Et bingo ! Des vertes et des pas mûres, Barbara en a entendu. Vingt-quatre heures plus tard, ravie de pouvoir faire enfin son grand retour, Barbara surprend dans un premier temps Laura et Alain dans la chambre du haut avant de descendre vers la salle de bains pour demander au clan des Eagles ainsi qu'à Sarah (Secret Story 10) et Vivian (Secret Story 8) - qui passent la semaine avec les candidats - s'ils désirent un café.

Le choc est total, tout le monde est estomaqué. Et, justement, le temps de préparer son expresso corsé, Barbara revient sur l'énorme coup de bluff u'elle leur a joué, avec Shirley comme complice. Noré ne semble pas enchanté par ce retournement de situation, Kamila non plus. Elle préfère d'ailleurs s'isoler dans sa chambre. Force est de constater que les tensions règnent encore dans la Maison des Secrets.

>> À (re)voir : le retour surprenant de Barbara. Regardez !