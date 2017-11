Secret Story 11 : Le retour de Barbara ne ravit pas tout le monde

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Lors du prime du jeudi 16 novembre, La Voix s'est une nouvelle fois montrée taquine avec les étudiants du Campus des Secrets. En effet, elle a décidé de se jouer d'eux en demandant à Shirley de réintégrer la Maison alors qu'elle était en réalité éliminée. Barbara, la véritable candidate sauvée par le public, a, quant à elle, rejoint la Tour de Contrôle pour 24h de supercherie. Du jamais vu dans l'histoire de Secret Story ! Hier soir, Barbara a finalement pu échanger de place avec Shirley sans que les Habitants ne s'en rendent compte. La jeune femme est subtilement passée par la trappe dissimulée dans la chambre du haut pour ensuite se glisser dans son lit et attendre patiemment qu'Alain et Laura montent et la découvrent.

Si les retrouvailles avec son équipe des Tigers étaient pleine d'émotion et placées sous le signe de la joie, c'est une autre ambiance qui attend Barbara lorsqu'elle rejoint les autres Habitants, ceux de la chambre du bas. Alors que la belle blonde raconte ses dernières péripéties auprès de Sarah et Vivian, il y en a une qui se montre agacée par ce retournement de situation... Il s'agit de Kamila. La femme de Noré ne semble pas du tout apprécier le retour de Barbara au sein du Campus et préfère même quitter la cuisine et rejoindre seule sa chambre. La semaine s'annonce une nouvelle fois tendue entre les deux clans. Nul doute que les murs de la Maison vont trembler...



