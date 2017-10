Secret Story 11 : le retour de Charlène, le coup de bluff de Benjamin… Les cinq temps forts du septième prime

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pour la septième semaine d’aventure, les Habitants ont vécu un prime riche en émotions. Ils ont tous été confrontés au révélateur de vérités. Et toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Vous avez loupé le prime ? Voici ce qu’il ne fallait surtout pas manquer pendant la soirée.

Benjamin offre un cadeau empoisonné à Cassandre

En découvrant ce que les Habitants pensaient de lui grâce au révélateur de vérités, Benjamin a fait bonne figure. Mais on sentait bien qu’il avait un peu de mal à encaisser certains critiques et la méfiance générale de ses camarades à son égard. Le beau gosse était particulièrement blessé par les propos de Cassandre. Pour se venger, il a donc choisi de lui donner une carte d’immunité… qui est en réalité une nomination pour cette semaine.

Charlène est de retour dans le Campus des Secrets

Après une semaine passée à observer les Habitants depuis la Tour de Contrôle, Charlène est enfin de retour. Et elle a des choses à dire ! Après une confrontation sous haute tension avec Benoît, la jolie blonde a réintégré la Maison des Secrets malgré le fait que trois Habitants se soient prononcés contre son retour. Heureusement pour la Parisienne, ce vote n’avait aucune valeur mise à part celle de faire tomber les masques… Encore une fois.

Le secret de Laura est pris d’assaut cette semaine !

La chasse aux secrets est plus que jamais relancée. Il faut dire que les Habitants stagnent depuis plusieurs semaines. Laura est la seule à avoir découvert un secret depuis le début de l’aventure. C’est donc son secret qui est mis en jeu toute la semaine puisqu’elle possède la plus grosse cagnotte de la Maison. Tous les Habitants, sauf les trois nouveaux, auront droit de buzzer la meilleure enquêtrice tous les jours. Si avec ça, ils ne trouvent pas l’intitulé exact…

Alain va-t-il craquer pour Shirley ?

Pendant le prime, Alain a gagné un petit cadeau. Si le coach sportif est un séducteur invétéré, il n’a toujours pas eu réussi à charmer l’une candidates de cette saison 11. Pour lui donner un coup de pouce, la Voix lui a offert un dîner romantique avec Shirley, fraîchement arrivée dans le Campus des Secrets. Quand on sait qu’Alain était subjugué lors de l’arrivée de la jolie blonde et que cela a l'air d'être réciproque, on a hâte de découvrir leur date !

Bryan quitte l’aventure…

C’est finalement Mister Buzz qui a été éliminé du jeu face à Jordan, Barbara et Kamila. Le jeune homme avait révélé de très lourds indices sur son secret, ce qui avait contraint la Voix à le sanctionner en le nominant d’office. Celui qui avait cru un temps être le candidat flou n’a pas eu les faveurs du public et quitte le jeu assez ému.