Secret Story 11 : Retour sur les départs les plus marquants de la saison 10

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Secret Story revient vendredi 1er septembre pour une onzième saison, MYTF1 vous propose de revenir sur les départs qui ont marqué les téléspectateurs et les Habitants, lors de l'édition précédente.

C'est toujours un moment déchirant mais c'est inévitable. La règle n'a pas changé en dix ans, chaque semaine, un Habitant quitte la Maison des Secrets. Evidemment les liens sont très forts, plus forts, dans Secret Story et le départ d'un colocataire peut être ressenti comme un petit drame. Retour sur les départs les plus marquants de la saison 10.



Jaja

Face à Thomas, Jaja n’avait pas vraiment de chance de revenir dans la Maison des Secrets. Les deux hommes avaient été nominés et, il ne pouvait en rester qu’un. Le premier homme enceinte était très apprécié par le public et pour la troisième fois, il se fait sauver. C’est même un plébiscite, puisque il remporte 74% des voix. Thomas est heureux, il saute de joie et pousse un cri de soulagement. Sauf que, les autres Habitants l’ignorent complètement pour aller enlacer Jaja dont l’aventure se termine au bout d’un mois. Sarah est inconsolable, les larmes coulent. Et Thomas passe un très long moment seul au monde.





Manon

C’est toujours très difficile pour les Habitants de voir l’un des leur partir. C’est encore pire quand il s’agit de séparer deux sœurs. Manon s’est, elle aussi, retrouvée dans le sas avec Thomas. Anaïs pensait que sa jumelle pouvait réussir l’exploit de faire sortir l’Américain, malheureusement les plans n’ont pas fonctionné comme les sœurs le souhaitaient. Manon est éliminée. Anaïs le vit très mal. Après avoir pleuré dans le confessionnal, elle explose de rage dans une pièce, envoie valser quelques meubles et profère quelques jurons. Les jumelles n’avaient jamais été séparées plus de six jours. Thomas, lui, revient de son cinquième sas.





Fanny



La soirée d’Halloween de Secret Story ne s’est pas bien terminée pour Fanny qui quitte la maison des Secret avec son costume de vampirella. Sarah perd sa meilleure amie de l’aventure, le public perd le rayon de soleil de la Maison. Mais avant de partir, elle taille un nouveau costard à Bastien, qu’elle ne porte pas du tout dans son cœur, demande à Julien de ne lui faire aucun cadeau. Et parce qu’elle était très remontée, elle nomine d’office le copain de Mélanie avant de partir comme une légende.





Darko



C’était une grande surprise. Les habitants pensaient que Darko se qualifierait pour la demi-finale et que Bastien quitterait la Maison, après avoir trahi Julien. Le contraire s’est produit. Le jeune homme paie cash son amitié récente avec Bastien et quelques mauvais choix. Quand le champion d’e-sport est éliminé, Mélanie n’adresse même pas un regard à Bastien et se jette dans les bras de Darko. Anaïs chuchote un « ce n’est pas toi qui aurais dû partir ».