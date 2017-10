Secret Story 11 – Retour explosif de Bryan, Noré et Charlène nominés… Le résumé de la journée du mardi 10 octobre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Avant que Bryan ne réintègre la Maison des Secrets, les Habitants décident de se jouer de lui. Tandis que la supercherie continue, Alain et Laura continuent leur petit jeu de séduction. Mais entre Noré et Charlène, rien ne va plus au point de commettre l'irréparable. Retour sur les temps forts de la journée du 10 octobre.

Si cette semaine dans la Maison des Secrets est placée sous le signe des binômes, c'est également celle de la supercherie. Celle de Bryan continue de plus bel, mais cette fois encore, il devient le dindon de la farce. Tandis que les Habitants préparent un mauvais tour à leur camarade qui se trouve dans la Tour de Contrôle, des tensions commencent à apparaître au sein du binôme formé par Charlène et Noré.



Supercherie, suite et fin !



Depuis le prime de jeudi dernier, Bryan a intégré la Tour de Contrôle. De là, il peut espionner à l'envi ses camarades. Mais si les premiers jours, c'est lui qui tirait les ficelles, la Voix a depuis décidé d'inverser les rôles. Elle a ainsi décidé de mettre au courant les Habitants de la présence de Bryan. Ces derniers ont alors décidé de prendre leur revanche et de se jouer de lui. Et comme des acteurs, ils improvisent plusieurs petites scènes pour faire croire à ce dernier que Kamila et Noré sont au bord du divorce et que Barbara est tombée follement amoureuse de Jordan. Pire, ils lui font croire que depuis son départ, ils se moquent de lui. Ce qui promet un retour explosif de la part de Bryan…



Alain et Laura, une affaire qui prend forme ?



Depuis leur mission « ex », Laura et Alain sont passés d'ennemis jurés à amis et plus si affinités. En effet, les deux camarades se sont trouvés de nombreux atomes crochus. Ils passent désormais beaucoup de temps à discuter ensemble, même jusque tard dans la nuit. Un petit jeu de séduction s'est donc de fait installé entre eux. Entre regards tendres, petites allusions et doux baisers, les deux camarades se rapprochent irrémédiablement. Une relation naissante qui n'a pas échappé aux autres Habitants.



Sanctions et nominations !



Nominés d'office depuis le prime, Barbara et Benoît attendaient de connaître le verdict du Confessionnal pour savoir qui ils allaient devoir affronter dans le Sas. Mais un événement inattendu a tout boulversé. Suite à un ras-le-bol général et à une dispute avec Charlène, Noré a décidé de se détacher du lien qui l'unissait à sa camarade depuis vendredi, s'exposant ainsi à une terrible sanction de la Voix. Celle-ci avait en effet prévenu les Habitants que s'ils venaient à défaire les liens qui les unissaient cette semaine, ils seraient nominés d'office. Le verdict de la Voix n'a donc pas tardé à tomber. Noré et Charlène vont donc rejoindre Barbara et Benoît dans le Sas. Mais en plus, le Marseillais et la jolie blonde écopent d'une nomination à vie ! Heureusement pour eux, cette semaine, aucun d'entre eux ne quittera la Maison des Secrets. Le public votera en effet pour celui qu'il souhaite voir intégrer la Tour de Contrôle. Mais ça, les Habitants l'ignorent encore...