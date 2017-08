Secret Story 11 : Retour sur les plus belles amitiés de la saison 10

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le compte à rebours est désormais lancé : il ne reste plus que quelques jours avant le lancement de de la 11e saison de Secret Story. Vous pourrez ainsi découvrir dès ce vendredi 1er septembre les nouveaux habitants qui vont investir la Maison des Secrets ou plutôt le Campus des Secrets. Durant toute l’aventure, ils se lanceront dans une recherche frénétique des secrets de leurs camarades.



Mais Secret Story est avant tout une aventure humaine avec ses amitiés et ses tensions. Alors avant de découvrir cette nouvelle édition et comme à MYTF1, on est un peu nostalgiques, on vous propose de revenir sur les plus belles amitiés qui ont rythmé la vie de la Maison des Secrets lors de la 10e saison.

Julien et Anaïs

D’abord en mission pour se séduire mutuellement, Julien et Anaïs ont fini par se rapprocher. Mais pour le Niçois et la Marseillaise, il n’est point question d’amour mais d’une amitié indéfectible tout au long de l’aventure. Lors de la demi-finale, Anaïs n’avait d’ailleurs pas hésité à faire une jolie déclaration à Julien alors qu’il devait affronter l’épreuve du sas : "Mon Juju, mon meilleur ami, mon confident, mon frère. (…) On a vécu 10 primes, on a vécu tellement de choses, tellement de fou rires, et moi à l’heure actuelle je ne vois pas mon aventure sans toi, (…) je t’aime énormément !"





Fanny et Sarah

Rien ne prédisposait les deux jeunes femmes à se rapprocher et pourtant Sarah et Fanny ont développé une jolie amitié dans la Maison des Secrets. A sa sortie, Fanny avait même confié à MYTF1 : "Sarah, c'est comme si on avait le même sang !" Inséparables durant l’aventure, les deux jeunes femmes se sont même revues à la sortie. Sarah a d’ailleurs fait une surprise à sa camarade pour son anniversaire. Redécouvrez ci-dessous les notes que Sarah avait données à sa camarade :





Jaja et Sarah

Mêmes délires et même goût prononcé pour les potins, Jaja et Sarah étaient destinés à devenir amis. C’est d’ailleurs ensemble qu’ils ont intégré la Maison des Secrets. Et en plus, avec leur secret en commun, les deux habitants avaient tout pour se rapprocher. Nominés face à Thomas, Jaja avait profité de la soirée des nominés pour adresser un joli message à sa complice : "Une fille au fort caractère qui derrière son physique caliente cache un cœur sensible et plein d'amour, » lui avait-il alors déclaré. Redécouvrez ci-dessous leur mission "diablotins" !