Secret Story 11 : Le retour du téléphone rouge !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

On vous prévient, "la Maison des Secrets voit rouge !" ce soir avec le retour du téléphone de la même couleur, et donc, des choix cornéliens pour nos candidats.

Ce soir, le prime de Secret Story en direct et en public, revient pour un vrai show divertissant ! Le Téléphone Rouge est de retour et avec lui son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Lorsqu'il retentit et qu'il demande à parler à un candidat, ce dernier a toutes les raisons de se méfier... En effet, s'il arrive qu'il apporte de bonnes nouvelles, c'est parfois pour retirer de l'argent des cagnottes ou pour proposer des dilemmes terribles qu'il se met à sonner. Les Habitants des précédentes saisons s'en souviennent encore...







Secret Story 4 : Julie décroche le téléphone au beau milieu du prime time... La Voix lui propose alors un dilemme : son amie Amélie étant immunisée, Julie peut se sacrifier et quitter l'aventure afin de permettre à Amélie de conserver son immunité, où elle peut éliminer Amélie sur le champ et récupérer son immunité. Julie choisit de se sacrifier, et de quitter la Maison des Secrets. Ce qu'elle ignore, c'est que La Voix lui a réservé une surprise : alors que les Habitants pensent qu'elle a définitivement mis fin à son aventure, elle se retrouve en réalité enfermée dans une pièce secrète.





Secret Story 6 : La Voix fait une proposition à Yoann : il peut s'enrichir de 30 000 euros s'il avoue être responsable de la nomination de Nadège, et qu'il a, ainsi, trahi son propre clan. Mais Yoann n'assume pas son geste et refuse l'offre de La Voix.





Secret Story 8 : A l'occasion de l'anniversaire d'Aymeric, La Voix a appelé les Habitants afin de lui souhaiter un bon anniversaire. Mais ce n'est pas tout ! La Voix décide de donner une mission anniversaire au jeune homme. Chaque personne qui lui chantera "Joyeux Anniversaire" lui fera remporter de l'argent.



Que réservera le téléphone rouge aux habitants de Secret Story 11 ? Réponse ce soir dans le prime dès 21h sur NT1





