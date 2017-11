Secret Story 11 : les retrouvailles d’Alain et Laura

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Ensemble depuis quelques semaines, Alain et Laura ont beaucoup de sentiments l’un envers l’autre, et leur séparation séparation n’a fait que renforcé leur lien. Retour sur leurs émouvantes retrouvailles sur le Campus des Secrets.

Cela faisait une semaine qu’Alain et Laura étaient séparés. Et si la belle brune savait que les jours à passer loin de son petit-ami étaient comptés, il n’en était pas de même pour Alain. En effet, ce dernier ne se doutait pas que Laura et Marie étaient en réalité de mèche et que le départ de sa bien-aimée avait été orchestré de toutes pièces. Lorsque celle-ci est apparue dans le jardin, Alain n'a pas caché son émotion. Les deux tourtereaux se sont sautés dans les bras et ont échangé un baiser fougueux qui en dit long sur les sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre. A croire que cette séparation forcée n'a fait que renforcé leurs liens...

Pour rappel, Benjamin a quitté le Campus jeudi dernier et il a vite été remplacé par Marie, qui n’est autre que la meilleure amie de Laura, celle qui s’était sacrifiée pour lui laisser sa place dans l’aventure. Après une fausse altercation entre les deux copines, Laura a été prétendument exclue du jeu… un coup véritable dur pour Alain. Déprimé depuis son départ, il avait même confié à Christophe Beaugrand en duplex sur le plateau du debrief « On vient de m’arracher le cœur!» lorsqu’elle était partie…

