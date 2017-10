Secret Story 11 : retrouvailles sous (très) haute tension entre Charlène et Benoît

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Attention les… oreilles ! Cela fait une semaine que Charlène a quitté la Maison des Secrets. Si tous les Habitants – excepté Benjamin, Cassandre et Shirley – pensent qu’elle a été éliminée, elle a en réalité élu domicile à quelques mètres du Campus des Secrets. Charlène habite dans la Maison des Nouveaux et a accès à la Tour de Contrôle, où elle peut observer tous les faits et gestes des Habitants. Mieux encore, elle a pu envoyer les nouveaux Habitants en mission dans la Maison pour découvrir le vrai visage de ses petits camarades. Et elle s’est vite rendue compte que Benoît était allée encore plus loin qu’elle le pensait avec Barbara.

Charlène en a gros sur la patate. Après avoir vu son Benoît répondre au révélateur de vérités, c’est donc particulièrement remontée qu’elle est arrivée dans le sas pour la confrontation. De son côté, le jeune homme a lui aussi vu les réponses de sa dulcinée au détecteur de vérités et comprend rapidement qu’il va devoir ramer pour récupérer sa belle.

Pour une fois, la jolie blonde ne se démonte pas et dit ses quatre vérités à Benoît ! Une confrontation explosive puisque Charlène repousse même Benoît lorsqu’il tente de lui faire un câlin. Une chose est sure, à force de jouer avec le feu avec Barbara, le Parisien pourrait bien perdre sa chérie pour toujours. Et ce qu’il ignore encore, c’est que Charlène va faire son grand retour dans le Campus des Secrets pendant le prime.

Benoît a-t-il été sincère avec la Voix ? Voici la réponse :