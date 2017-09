Secret Story 11 : Très remontée, Barbara règle ses comptes avec Benoît

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure, Benoît joue un double jeu. Alors qu'il devait se rapprocher de Kamila pour ne pas attirer les soupçons sur sa véritable dulcinée qui n'est autre que Charlène, il a préféré jeter son dévolu sur Barbara. Mais son comportement quelque peu ambigu a provoqué la colère de Charlène. En effet, lors de l'Hebdo, la jolie jeune femme a découvert des images du rapprochement entre Barbara et son bien-aimé qui ne lui ont pas vraiment plu. Elle lui alors intimé l'ordre de cesser immédiatement ce petit jeu.



Depuis le prime donc, Benoît a complètement pris ses distances avec Barbara. Une volte-face que cette dernière a vraiment du mal à comprendre. Déçue et vexée, elle décide donc de s'isoler. Et lorsque que Julie vient la voir pour tenter de la raisonner, le jolie Belge l'informe qu'il y a certaines personnes qu'elle ne veut pas croiser. Benoît, qui comprend qu'il est visé par cette pique acerbe, demande des explications. Il n'en fallait pas plus pour que Barbara sorte de ses gonds et déballe tout ce qu'elle avait sur le coeur.



Barbara reproche ainsi à Benoît de l'avoir complètement ignorée ces deux derniers jours. Elle lui en veut de n'être jamais venu la voir alors qu'il la savait mal. Elle lui rappelle qu'il lui avait promis que même s'il venait à plus se rapprocher de Kamila, leur relation ne changerait pas… Or, ce dernier a plutôt opté pour le silence radio. « Tu me laisses en galère Benoît, tu ne me calcules pas depuis deux jours ! », lui reproche-t-elle. Pour sa défense, Benoît invoque alors la froideur de sa camarade. Face aux cris de Barbara, le compagnon de Charlène préfère donc quitter la pièce et déclare qu'il viendra lui parler quand elle sera calmée. Benoît aurait-il du mal à assumer ses actes ?



