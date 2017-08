Secret Story 11 : Révélation - Christophe Beaugrand, adepte du sexy ménage (VIDÉO)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Christophe Beaugrand est sur tous les fronts ! L'animateur de Secret Story 11 qui reprend les rênes de l'émission dans une semaine s'est prêté au jeu du questions/réponses de MYTF1. L'occasion pour les internautes d'en savoir un peu plus sur le journaliste qui présente l'émission pour la troisième année de suite. Quand on lui demande s'il préfère faire le ménage façon sexy comme les habitants de la Maison des Secrets ou bien le ménage tout court, il répond sans hésiter le sexy ménage. "Vous me verriez en train d'astiquer ma cuisine, déclare-t-il avant d'éclater en fou-rire. Non, disons que je préfère faire le ménage normalement". Et d'ajouter, "Sexy ménage, j'ai beau essayer, ça ne marche pas. Même quand je m'enduis le corps de savon et que je me caresse, c'est trop", conclut-il avec humour.

Christophe Beaugrand en profite pour faire des révélations étonnantes sur les émissions qu'il regarde à la télévision. Ainsi, les internautes apprennent que l'animateur pleure lorsque les aventuriers de Koh-Lanta ouvrent le courrier des familles, ce qui fait de lui une personne sensible, au "cœur d'artichaut". Mais ce n'est pas tout ! S'il doit choisir entre la voix de la raison ou la voix de la Maison, il choisit celle de la Maison. "La voix de la Maison et de la raison, c'est un peu la même chose", avance-t-il.

Secret Story, le lancement de la saison 11, vendredi 1er septembre à 23H20 sur TF1 !