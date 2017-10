Secret Story 11 : revivez le dîner d’équipe de toute l’équipe du Debrief

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

L’équipe du Debrief est plus soudée que jamais. Après la grande supercherie organisée autour du faux départ de Leila Ben Khalifa il y a quelques jours, les chroniqueurs ont voulu prouver une bonne fois pour qu’ils forment une véritable famille. Non, la grande gagnante de Secret Story 8 n’a pas voulu quitter le programme. Bien au contraire, elle va continuer à faire le Leila Show pendant encore longtemps !

Mardi 10 octobre, c’est Marvin – ancien participant de la saison 10 – qui était l’invité du Debrief. Ravi de revoir son ancien partenaire de jeu Julien, le jeune homme a revélé qu’il n’était plus un cœur à prendre. Il n’a cependant pas voulu en dire plus sur l’identité de l’heureuse élue. Après tout, pour vivre heureux, vivons cachés ! Entre confidences et analyse de la nouvelle saison de l’émission, l’ex de Maéva a également annoncé que sa marque de prêt-à-porter allait être disponible très prochainement.

À la fin de l’émission, Christophe Beaugrand a annoncé aux téléspectateurs de NT1 qu’il s’en allait dîner avec toute l’équipe. Et il a tenu parole. Sur Twitter, l’animateur de Secret Story 11 a publié un cliché de sa soirée. On peut le voir attablé avec l’ensemble des chroniqueurs du Debrief dans un restaurant parisien. Leila Ben Khalifa, Julien Geloën (le gagnant de Secret Story 10), Adrien Lemaître, Lilie Delahaie et Terry Ltam avaient tous répondu présents. Comme à leur habitude, Christophe Beaugrand et Julien n’ont pas pu s’empêcher de s’amuser avec les filtres Snapchat pour le plus grand bonheur des internautes.













La bande du Débrief est aussi complice dans la vie que sur le plateau de l'émission, la preuve :