Secret Story 11 : Rien ne va plus pour Barbara !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Barbara n'a pas le moral à cause des nominations. Mais la jolie blonde peut compter sur le soutien de Benjamin.

Le réveil est difficile pour Barbara. La veille, la jeune femme a été confrontée à une situation de crise. En effet, elle s’est violemment accrochée avec Shirley. Un clash mémorable qui a fait trembler les murs de la Maison. Et Shirley n’est pas la seule candidate avec qui Barbara a des problèmes. En effet, elle ne s’entend pas avec Jordan. Si les deux étudiants ont été très amis par le passé, c’est aujourd’hui de l’histoire ancienne. En effet, Jordan ne cesse de lui lancer des piques. Et ces derniers jours, les piques sont même devenues de violentes attaques. Et même si Barbara lui a demandé à plusieurs reprises de la laisser tranquille, Jordan continue de revenir à la charge. Barbara profite de la Soirée des Nominées pour essayer d'avoir une discussion à cœur ouvert avec son ancien complice. En vain.

Le lendemain matin, Barbara broie du noir. L'annonce de sa nomination n'a pas aidé et la jolie blonde se sent délaissée. Mais la jeune femme peut toujours compter sur le soutien de Benjamin. Ce dernier sait trouver les mots pour lui redonner le sourire dans toutes les circonstances. Et il l’a encore une fois prouvé. Ainsi, il fait un gros câlin à Barbara...

(Re)découvrez, l’énorme clash entre Shirley et Barbara :