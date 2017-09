Secret Story 11 : Rien ne va plus entre Makao et Noré !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, Makao fait régner une mauvaise ambiance dans la Maison des Secrets et lorsque qu'il refuse de participer à l'épreuve organisée par la Voix, c'en est trop pour Noré.

Tout le monde le sait, la vie en communauté est souvent source de disputes dans la Maison des Secrets. Au cours de ces onze dernières saisons, elle a bien souvent résonné des cris de ses Habitants. Cette année n'y fait pas exception puisqu'un nouveau clash à éclaté entre Noré et Makao !







Depuis l'annonce des nominations garçons qui mettent en danger cette semaine Alain et Charles, Makao boude et instaure malgré lui une mauvaise ambiance au sein du Campus. Notamment lorsqu'il refuse de participer aux activités proposées par La Voix. Une attitude qui a le don d'agacer ses camarades et surtout Noré.





Le Sudiste, dont le secret est d'être marié à Kamila, reproche au candidat XXL de faire payer sa mauvaise humeur aux autres Habitants et ne passe pas par quatre chemins pour lui faire savoir que son comportement n'est pas approprié... Ni une, ni deux, le ton monte entre les deux hommes : "Pourquoi tu es tendu ? Pourquoi il y a quelque chose qui a changé ? Pourquoi tu es bizarre ? Dis nous ce qu'il y a au lieu de faire le mystérieux! Parce que Monsieur a les nerfs, il faut marcher sur des œufs, mais non! (…) Moi je suis pas là pour lécher des culs, hein ! " a lâché Noré. "Attends, j'ai le droit d'être tendu ou pas ? Tu m'obliges à rien !" réplique Makao.







Retrouvez cette dispute entre Noré et Makao dans la vidéo ci-dessous :