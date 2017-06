Secret Story 11 : Sarah Lopez adorable aux côtés de sa maman

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Derrière la plastique parfaite de Sarah Lopez se cache un grand coeur. La candidate emblématique de la saison 10 de Secret Story qui a fait trembler les murs de la Maison des Secrets durant l’aventure, est très proche de sa famille et pour preuve. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme qui partage sa vie aux côtés de Vincent Queijo, a dévoilé une adorable photo qui a littéralement fait fondre ses milliers de followers, et voici pourquoi.

Ici, il n’est pas question de maillot de bain au bord d’une magnifique plage de Dubaï, ni même d’une robe à paillettes pour fouler le célèbre tapis rouge de Cannes. C’est bien en toute simplicité que l’on découvre Sarah Lopez sur Instagram. À ses côtés, on retrouve sa maman, à qui elle a décidé d’adresser un joli message pour un évènement particulier : « Joyeux anniversaire à la meilleure maman du monde je t'aime plus que tout » a légendé Sarah. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette attention n’a pas échappé aux internautes, qui en ont profité eux aussi pour laisser d’adorables commentaires. « Ta maman est très belle tout comme toi » a commenté une abonnée. « Vous êtes magnifiques, je vous embrasse fort, et joyeux anniversaire à ta maman ! » a-t-on pu lire également. La photo a eu beaucoup de succès puisqu’elle a récolté plus de 44 000 "j’aime" en seulement 24 heures.









Joyeux anniversaire à la meilleure maman du monde je t'aime plus que tout ❤️❤️ Une publication partagée par Sarah Lopez (@sarahlopezoff) le 2 Juin 2017 à 15h00 PDT

