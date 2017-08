Secret Story 11 : Sarah Lopez atteint un nouveau record sur les réseaux sociaux

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

De plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, Sarah Lopez vient d'atteindre un tout nouveau record. La candidate de télé-réalité a tout de suite remercié ses fans avec une adorable vidéo !

Souvenez-vous, Sarah Lopez a été l'une des candidates emblématiques de la saison 10 de Secret Story, et vous pouvez découvrir la rétro de son parcours dans la vidéo ci-dessus. Ainsi, l'ancienne Habitante de la Maison des Secrets, qui a intégré l'aventure en 2016, est aujourd'hui très populaire sur les réseaux sociaux. En seulement quelques mois, la chérie de Vincent Queijo a réussi à se créer une très grande communauté de fans, dont elle est très proche. Et lorsque Sarah Lopez dépasse un nouveau record, elle n'oublie pas de remercier ses abonnés.

En effet, sur son compte Instagram, Sarah a souhaité passer un message à ses fans, puisque son nombre d'abonnés vient d'atteindre les 775 000. Un chiffre épatant qui suscite visiblement de l'émotion et de la joie chez la jeune candidate de télé-réalité. On découvre alors une vidéo de Sarah Lopez, qui enlève la main de l'objectif pour dévoiler un visage radieux et souriant, afin d'envoyer des bisous à tous ceux qui la suivent régulièrement sur la Toile. "775 K, bisous à tous" a-t-on pu lire en légende de cette vidéo qui a rencontré un franc succès. On ne peut que la féliciter !