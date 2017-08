Secret Story 11 : Sarah, Mélanie, Darko… ils se souviennent de leur entrée, séquence nostalgie !

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il y a un an, Sarah, Jaja, Bastien, Julien découvraient Secret Story. Dans quelques jours, de nouveaux colocataires vont prendre leur quartier dans cette maison qui fut la leur. Les Anciens n'ont pas oublié leurs premiers pas dans la maison. Au contraire. Ils se sont d'ailleurs remémorés le jour de leur entrée dans la maison des Secrets.

Sur Instagram, certains Secrétistes ont posté des photos d’eux dans le sas, attendant patiemment que les portes de la maison s’ouvrent. D’autres ont adressé un message à leurs fans. Sarah, par exemple, écrit : « C'était le 26 août 2016, un an maintenant que je vous connais. Vous qui êtes de plus en plus nombreux chaque jour à me soutenir, vous sans qui je ne serais rien, merci. Secret Story restera m'a plus belle expérience, une maison, une voix que je n'oublierai pas ». Et de conclure : « Bonne chance aux nouveaux de la maison des secrets. » Pour Anaïs, la volcanique Marseillaise : « Il y a 1 an, on se rencontrait, à travers ton écran, je te faisais rire, pleurer ou tu m'as peut-être même détestée. Peu importe l'issue je sais que ma vie a changé ». Sa jumelle Manon poste à quelques mots près le même message et ajoute « Grâce à vous, ensemble, on a créé Manais World » (Ndlr : leur chaîne Youtube).





Darko et Mélanie ont profité d’un shooting ensemble pour se remémorer leur entrée. Ils étaient ensemble dans le sas et c’est donc une photo où ils posent ensemble, un an après, qu’ils ont mis en ligne, sur leur compte respectif, avec la même légende : « il était une fois ». La relation entre Darko et Mélanie était orageuse pendant l’aventure, mais il semblerait aujourd’hui que toutes les tensions se soient envolées. Ne reste plus qu’une belle amitié., un an après avoi découvert le Secret Hotel.









Rendez-vous le 1er septembre sur TF1 à 23h30 pour découvrir les nouveaux Habitants.