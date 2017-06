Secret Story 11 : Sarah et Vincent Queijo, toujours aussi amoureux

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Instant cute - Plus heureux que jamais, Sarah Lopez et Vincent Queijo, en couple depuis près d'un an, n'hésitent pas à afficher leur amour sur la Toile.

Souvenez-vous. C'est dans la dixième saison de Secret Story, que Sarah Lopez, candidate emblématique du jeu et Vincent Queijo de la saison 7, sont retombés sous le charme. Et depuis, le couple semble se porter à merveille et les deux amoureux passent le plus clair de leur temps ensemble. Par ailleurs, les deux tourtereaux qui pourraient bientôt se marier, partent régulièrement en vacances et n'hésitent pas à partager des photos de leur séjour avec leurs fans. Après le désert de Dubaï ou encore le Festival de Cannes, Sarah Lopez et Vincent Queijo s'offrent du bon temps dans le nord de la France, et plus précisément en Normandie dans la ville de Honfleur.

Sur le compte Instagram de Sarah, demi-finaliste de la saison 10 de Secret Story, on découvre alors une adorable photo pleine de tendresse. Ainsi, on retrouve la jeune femme aux bras de son chéri Vincent Queijo, qui lui offre un tendre baiser sur la joue. En légende de ce cliché qui a déjà récolté plus de 10 000 "j'aime" en quelques heures, Sarah a ajouté un petit coeur rouge, symbole de leur amour qui dure. " Vous êtes adorables, je vous aime trop " a même commenté une abonnée. Vous l'aurez compris, entre Sarah et Vincent, c'est une affaire qui roule.









