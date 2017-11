Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Come-back ! Comme vous le savez, Vivian (Secret Story 8) et Sarah (Secret Story 10) ont fait leur grand retour dans la Maison des Secrets à l'issue d'un prime riche en rebondissements, ils passent la semaine avec les candidats de cette 11e saison. Ils ont pour objectif de remettre deux cartes « Maître des nominations » à deux Habitants. Et pour faire ce choix, Sarah et Vivian apprennent à connaître davantage leurs nouveaux colocataires. Le duo a d'ailleurs organisé une partie d'action ou vérité pour que les deux clans puissent se dire tout ce qu'ils ont sur le coeur et ainsi laisser – ou pas – les rancunes de côté. Lorsqu'il s'agissait de vérités, les deux camps ont fait montre de franchise. Et quand des actions ont été soumises, certains les ont réalisées avec brio, à l'image de Benoît qui a une nouvelle fois fait l'asticot à la demande de Laura. Interloqué par cette faculté, Vivian l'a alors imité dans le jardin.

Quand il a été question de choisir la chambre dans laquelle ils comptent dormir, Sarah et Vivian ont décidé de s'installer dans celle du bas. Au réveil, ils débriefent de la soirée qu'ils viennent de passer. S'ils avaient des a priori sur les Eagles, ils semblent avoir changé leur fusil d'épaule. Vivian est même surpris du comportement de ces derniers qu'il apprécie de plus en plus. Quant à Sarah, son avis n'a absolument pas changé concernant les Tigers, qu'elle adore. « Depuis qu'on est là, ils n'ont pas changé ! » soufflera-t-elle en se démaquillant. Finalement, à qui comptent-ils confier les fameuses cartes au grand pouvoir ?

