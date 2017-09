Secret Story 11 : Saurez-vous reconnaître ce petit garçon ?

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Quel candidat se cache derrière les beaux yeux bleus de ce petit garçon qui participe actuellement à la nouvelle saison de Secret Story ? Plongez dans son enfance avec ces photos prises lorsqu’il était âgé de 3 et 5 ans. Le jeune blondinet a toujours vécu dans le confort et n'a jamais manqué de rien dans la vie. Déterminé, il décide de partir vivre à Los Angeles afin de vivre son rêve américain, mais pas seulement. Le jeune homme étudie le management. le jeune homme qui se qualifie de séducteur et compétiteur adore profiter de la vie et s’amuser, notamment en boîte de nuit.

Il n’en oublie pas pour autant sa famille, dont son père et son frère avec qui il est très proche et pour qui il consacre son temps libre. Derrière son côté arrogant se cache toutefois une personnalité sensible et touchante. Dans le jeu, il s’annonce comme un joueur de taille pour les autres candidats. Très stratège, il usera de nombreuses tactiques pour remporter Secret Story 11... Avez-vous deviné de qui il s'agit ? Nous sommes persuadés que oui. Car en effet, il s’agit bien de Bryan !

MYTF1 vous propose de découvrir les photos inédites du beau gosse du Campus des Secrets :





Revivez le clash mémorable entre Bryan et Julie !