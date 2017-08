Secret Story 11 : Le saviez-vous ? Christophe Beaugrand pleure devant Koh-Lanta !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Secret Story 11, ça commence dans une semaine sur TF1 et NT1 ! A S-1 du lancement, Christophe Beaugrand qui a fait plusieurs déclarations au sujet de la prochaine saison du jeu de télé-réalité, s'est prêté au jeu du questions/réponses. Et quand on lui demande s'il est plutôt cœur de pierre ou cœur d’artichaut, ce dernier répond sans trop hésiter : cœur d’artichaut ! "Moi je pleure quand ils ouvrent le courrier dans Koh-Lanta, déclare l'animateur télé. "Evidemment, j'ai tendance à être cœur d'artichaut. L'année dernière, j'ai eu les larmes aux yeux sur le plateau à plusieurs reprises. Lorsque Fanny a annoncé sa grossesse, j'étais en larmes", ajoute-t-il.



Christophe Beaugrand l'affirme, Secret Story est un vrai ascenseur émotionnel. "Il y a tellement d'émotions, que très souvent on se marre, mais on est souvent ému et c'est ça qui fait le secret de l'émission", conclut-il. Cette année, plusieurs nouveautés s'ajoutent dans Secret Story. Julien Geolën, le gagnant de Secret Story 10 devient chroniqueuret animera le Debrief aux côtés de Christophe Beaugrand, Adrien Lemaitre et Leila Ben Khalifa. D'ailleurs, cette dernière ne cache pas sa joie à l'idée de partager l'affiche avec le beau gosse. "Il était un grand joueur dans le jeu et en dehors de Secret Story, c'est toujours la même personne. Il est sympa et il s'est très vite intégré dans la famille", avoue-t-elle.

Puisqu'une surprise en cache toujours une autre, sachez que d'autres chroniqueurs sont à prévoir cette année. "Des garçons, des filles... vous n'allez pas être déçus du voyage, on a de quoi vous surprendre", conclut Christophe Beaugrand. C'est presque tout pour le moment...