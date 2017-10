Secret Story 11 : Alerte, le secret de Charlène et Benoît en grand danger !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis que le secret de Noré et Kamila a été découvert par Laura, celui de Benoît et Charlène n'a jamais été plus exposé. Les deux tourtereaux doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le protéger.

Le secret de Charlène et Benoît est en grand danger depuis que celui de Kamila et Benoît a été révelé au grand jour. En effet, alors que leurs amis peuvent dorénavant vivre leur amour sans se préoccuper du regard des autres, Charlène et Benoît sont dans une impasse : ils faut qu'ils continuent de faire semblant et cela peut s’avérer très compliqué... surtout quand tout le monde a des doutes quant à ce qui lie réellement Benoit au couple de Noré et Kamila...

Barbara et Laura notamment, sont sur la bonne voie co