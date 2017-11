Secret Story 11 : Le secret de Laura en danger à cause de Marie ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Laura a eu l’immense surprise de retrouver sa meilleure amie, Marie. Les deux femmes ne se sont pas vues depuis deux mois. A peine se sont-elles retrouvées qu’elles s’isolent pour discuter des choses qui se sont passées pendant leur séparation. Laura a du mal à retenir ses larmes et Marie doit rassurer sa meilleure amie.

Avec l’arrivée de la jeune femme, c’est le secret des deux filles qui est mis en danger. Laura a peur, elle confie que les deux femmes ont le même caractère, qu’elles ont aussi un tatouage similaire. Si les Habitants tombent dessus, c’est quasiment foutu pour elles. D’autant plus que Kamila a déjà des soupçons.

La Marseillaise a bien observé Marie dès son entrée et quelques détails ont attiré son attention : elles ont les mêmes chaussures, le même bracelet, elles se maquillent de la même manière. Alors qu’elle est dans la salle de bain avec Noré, elle lâche « je suis sûre que Marie c’est la meilleure amie de Laura ». Kamila brûle, elle se rapproche de manière dangereuse du secret de Laura. Pour mémoire, le secret est : « ma meilleure amie s’est sacrifiée pour que j’intègre la Maison des Secrets ». Les deux femmes vont devoir redoubler d’effort pour effacer les soupçons de Kamila et mener à bien leur supercherie. Elles doivent faire croire que Marie est là pour exclure un candidat de la Maison des Secrets et prendre sa place.