Secret Story 11 : le secret de Laura est-il en danger ? Kamila a une piste

Par Sabine BOUCHOUL

Après son incroyable boulette, Laura est l’objet de toutes les attentions. Les Habitants recherchent activement l’intitulé du secret de la jolie brune. La belle avait pourtant fait le choix de sacrifier Barbara pour protéger son indice, mais en ouvrant l’enveloppe, elle a dévoilé son contenu et les autres Habitants ont pu le voir depuis la télévision du salon.



Depuis, les Habitants se posent la question de savoir ce que veut dire cet indice. Kamila est persuadée d’avoir trouvé une piste. Pire, elle pense savoir qu’elle est le secret de Laura. Pour rappel, son secret est "j’ai sacrifié ma meilleure amie pour rentrer dans la Maison des Secrets".

C’est à Noré que la belle Kamila a confié le fruit de son enquête. Ses enquêtes, car elle est aussi sur la piste de Makao. Non seulement, elle pense que Makao est le fils d’un président du Congo, mais elle pense que le secret de Laura concerne son ex et son meilleur ami. Elle est persuadée que "son ex est devenu son meilleur ami". Son mari la pousse à aller buzzer, la belle réfléchit encore un peu, mais elle affirme qu’elle est "sûre que c’est ça". Reste à voir si elle va aller jusqu’au bout et effectivement buzzer.

