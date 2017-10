Secret Story 11 : le secret de Laura en grand danger, tous les Habitants peuvent la buzzer !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pendant la grande soirée des vérités, la Voix n’a pas été tendre avec Laura. Elle a annoncé que la jeune femme allait être au cœur des enquêtes cette semaine. Et pour cause, la chasse aux secrets sera centrée sur elle dès les prochains jours.

Laura est l’une des plus grandes enquêtrices de Secret Story 11. Elle va à présent devoir en assumer les conséquences et prouver une nouvelle fois qu’elle est plus perspicace que ses camarades. Pour relancer la chasse aux secrets, la Voix a annoncé aux Habitants qu’un défi de taille les attendait cette semaine. En effet, Laura est la seule Habitante à avoir découvert un secret depuis le début du jeu et cumule la cagnotte la plus élevée de la Maison des Secrets. Mais peut-être plus pour très longtemps.

La jeune femme va devoir affronter tous les Habitants pendant sept jours lors d'une redoutable chasse aux secrets dans laquelle les étudiants pourront la buzzer tous les jours. Benjamin, Shirley et Cassandre ne pourront évidemment pas buzzer mais ils devront jouer leur rôle de Gardiens des Secrets. L'enquêtrice de la semaine est donc la cible de tous les étudiants. Si son secret est découvert, sa cagnotte sera répartie équitablement à tous les Habitants, tandis que dans le cas contraire elle doublera sa cagnotte.

La Voix ne perd pas de temps puisque le premier buzz est mis en jeu pendant le prime. Laura doit faire une proposition sur le secret de Tanya (parmi une liste de secrets qui s’affichait sur l’écran du salon) tandis que le reste des Habitants devait en faire une de leur côté. Et c’est encore une fois la Cannoise qui a vu juste en découvrant l'intitulé exact dusecret de la Panthère : "J’ai posé pour les plus grands magazines de mode à travers le monde". Elle remporte un indice sur un Habitant de son choix, à savoir Alain, et un buzz gratuit. Quelque chose nous dit que cela ne va pas être si facile que ça de détrôner Laura…

Les Habitants sont-ils sur la bonne voie pour percer à jour le secret de Laura ?