Secret Story 11 - Secrets, candidats : les internautes sous le charme

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Avec quelques jours d'avance sur le calendrier scolaire français, TF1 a donné le coup d'envoi vendredi soir de la rentrée de Secret Story 11. C'est sur TF1, devant plus de 1,1 million de fans, que le Campus des Secrets a ouvert ses portes. Une première soirée, présentée par Christophe Beaugrand, qui n'a pas déçu les attentes des téléspectateurs notamment avec la liste des secrets. Une liste qui rassemble de nombreux secrets de choc avec notamment "J'ai été garde du corps du président de la République", "J'ai été élevé(e) parmi les animaux sauvages", "J'ai sauvé une famille de la noyade", ou encore "J'ai protégé les plus grandes stars hollywoodiennes" et "Je suis une star de la télévision à l'étranger". Du lourd !

Charmés par les candidats de ce Campus des Secrets, les internautes n'ont pas hésité à prendre d'assaut les réseaux sociaux pour commenter leur look, leur beauté ou encore leurs premiers pas dans la Maison des Secrets. Si Julie a su séduire par son look très sexy, la joie de vivre et l'exubérance de Tanya ont également fait mouche tout comme la douceur de Makao et la complicité du couple Kamila/Nore. Et que dire des surprises réservées par la Voix pour ce début d'aventure. Les couples qui switchent, la découverte d'une pièce secrète baptisée La Tour de Contrôle, le choix de Tanya, le dilemme de Laura et Marie et les trois premières éliminations : tous ces temps forts ont été largement commentés sur les réseaux sociaux. La preuve ci-dessous.

Les internautes conquis par cette nouvelle saison !













Le casting se poursuit et ça plait !













Le géant Makao et Tanya surprennent !

















Retrouvez ci-dessous en images le portrait de Makao !