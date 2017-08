Secret Story 11 : Les secrets emblématiques de la saison 10 !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

La saison 11 de Secret Story promet beaucoup de nouveautés. Julien Geloen, gagnant de la saison 10, rejoindra d'ailleurs Christophe Beaugrand et Leila Ben Khalifa à la Secret Team. Au programme : nouveaux candidats, nouvelles missions, nouveaux jeux et surtout nouveaux secrets. C’est l’occasion de faire une rétrospective des secrets les plus fous de certains candidats de la saison 10 !

Thomas : "Je suis le premier homme enceinte au monde" : C’est l’un des secrets les plus fous qu’ait connu l’émission Secret Story. Thomas a ému tout le monde en devenant le premier homme enceinte du monde. Aujourd’hui, il est papa de trois enfants et vit à Phoenix, aux Etats-Unis.

Athenaïs : "J’ai été transplantée trois fois" : A 12 ans, elle apprend qu’elle est atteinte d’une hépatite fulminante et n’aurait plus qu’une semaine à vivre. Elle est finalement greffée une première fois, puis une seconde fois, et enfin une troisième fois. Elle est aujourd’hui guérie !

Maeva : "Je suis championne internationale de car wash" : La jeune femme a participé au championnat de Temptation Car Wash en Belgique en 2012 et a remporté la compétition.

Darko : "Je suis une star mondiale de e-sport" : Découvert par Julien, son secret est révélé aux habitants. Darko explique alors qu’il était l’un des meilleurs joueurs au monde du jeu vidéo World of Warcraft et qu’il a participé à des compétitions internationales.





Les secrets de la saison 11 seront-ils aussi forts ? Christophe Beaugrand et sa bande vous répondent dès le vendredi 1er septembre sur TF1.