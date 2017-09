Secret Story 11 : SecretWTF, tout ce que vous n'avez pas vu

Par | Ecrit pour TF1 |

Retrouvez sur MYTF1.fr les moments les plus étonnants, les plus drôles et les insolites de la semaine dans la onzième saison de Secret Story.

Les quotidiennes de Secret Story ne montrent pas tout. Pour votre plus grand plaisir, voici les moments les plus drôles, insolites et étonnants qui se sont déroulés cette semaine. Au programme : des petits soucis d'ordre intestinales, une Tanya qui chausse les gants de boxe, des blagues douteuses et un strip-tease super hot de Jordan.

1. La lune de Jordan

Le héros ch'ti voulait remonter par exemple le moral de Julie, qui broyait du noir après une soirée qui a mal tourné. Alors, il a décidé de se mettre dans la peau d'un chippendale et a ôté ses vêtements un par un pour le plus grand bonheur des dames de la maison des secrets.

2. Mars Beauté (institut)



D'ordinaire, on dit que ce sont les femmes qui sont très coquettes. Mais les hommes aussi. Dans la Maison des Secrets, ils prennent autant de temps à s'apprêter et à prendre soin de leur corps. Makao semble être passé roi en pédicure. Ce n'est pas Benoit qui dira le contraire.

3. Le pantalon de Makao

Quand on mesure plus de 2 mètres, ce n'est pas facile de trouver un pantalon à sa taille. Et Makao en sait quelque chose. L'ancien garde du corps a connu un petit accident vestimentaire lors de la soirée blanche. Alors qu'il se baisse pour ramasser un objet, le pantalon du géant de Secret Story se craque. Un petit moment embarrassant qu'on a, sans doute, tous connu.