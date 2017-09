Secret Story 11 - Pour séduire Alain, Barbara est prête à tout

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, Barbara ne cache pas son attirance pour Alain, qui ne semble pas le moins du monde indifférent non plus. Malgré une discussion houleuse avec Tanya, qui ne tient pas à perdre la face quant à la mission que la Voix lui a confié (simuler une idylle avec Alain), Barbara ne recule devant rien. Mieux, elle a décidé de mettre à profit tous ses talents cachés. En l’occurrence, la jeune parisienne est particulièrement douée pour les massages. C’est donc dans la chambre que Barbara a proposé à Alain de se mettre à l’aise. Taquin, celui-ci n’hésite pas à lui proposer de se mettre nu.

A l’abris des regards indiscrets qui sont nombreux dans la Maison des Secrets, Barbara a prodigué un massage langoureux de plus d’une heure à son bellâtre. Elle a même utilisé de l’huile de massage pour rendre le moment plus sensuel et a pris soin de le couvrir d’une couverture lorsque celui-ci commençait à avoir froid. Bref, Barbara était au petit soin pour celui qu’elle aimerait séduire. Ravi et apaisé de ce qu’il vient de recevoir, Alain semble aux anges, bien plus souriant que lorsqu’il y a quelques jours, Tanya avait entrepris de le masser sur un canapé, devant l’oeil amusé du reste de la maison. Le tout en soulignant qu’elle était particulièrement douée pour réaliser des massages sensuels.

Malgré tous ses efforts, Barbara n’arrive toujours pas à cerner l’énigmatique Alain et à savoir si elle lui plait, lui qui est torturé entre deux femmes. Et surtout, comment réagira Tanya quand elle aura eu vent de toute cette histoire ?